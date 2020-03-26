Водителю из Малоярославца грозит срок за выезд на встречку

Как сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба УМВД по Калужской области, в Малоярославецком районе окончено расследование уголовного дела.

Его завели на местного 45-летнего жителя, который находясь за рулем и двигаясь по главной дороге, резко свернул налево, не убедившись в безопасности своего маневра. При этом его автомобиль частично выехал на полосу встречного движения.

В результате он столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился 22-летний юноша. Его с переломами, ушибами и ссадинами доставили в больницу.

Согласно заключению судмедэкспертизы, полученные потерпевшим травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Окончательную точку в данном деле поставит суд.

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