В Обнинске мошенник обманул двух переводчиц

Как сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области, в Обнинске расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Местный житель нашел в интернете объявление с услугами переводчика. Позвонив по указанным в нем номерам, он предложил двум девушкам работу. Они якобы должны были помочь с переводом дочерям одной иностранной делегации. Получив согласие, мужчина назначил встречу для обсуждения деталей сотрудничества на месте, куда, по его словам, должна была приехать делегация.

Однако перед встречей попросил девушек перевести деньги на указанный им номер, опять же якобы для обеспечения мобильной связи иностранных гостей. При этом он обещал вернуть деньги на карты потерпевших. В общей сложности они перечислили мошеннику более 5 тысяч рублей.

Получив деньги, «работодатель» на встречу не приехал и отключил мобильный телефон.

Сейчас полицейские разыскивают тех, кто мог быть причастным к совершению преступления.

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