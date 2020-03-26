Заповедник «Калужские засеки» ограничили для посещения

Как сообщил вчера, 25 марта, государственный природный заповедник «Калужские засеки», на его территории вводится режим усиленной охраны. Делается это в целях соблюдения требований правил пожарной безопасности.
Теперь нахождение, посещение и проезд на его территорию ограничены и строго регламентированы.
Калужан просят сообщать о пожарах, обнаруженных на природных территориях, по телефонам: 8-800-100-94-00; 01; 2-15-33; 2-15-68.
Фото: pixabay.com
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