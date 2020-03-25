Дикие животные стали чаще попадать под колеса

В Калужской области увеличилось количество ДТП с участием диких животных, сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов.

В прошлом году зафиксировано 22 аварии: 16- с участием лосей, 8- с косулями, 1-с участием кабана.

Наиболее опасные участки- направления Калуга — Медынь, автодорога М-3 Украина, автодорога Суворов-Одоев, автодорога А130.

Чаще всего аварии происходят в темное время суток.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Калужской области.