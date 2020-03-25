Похититель масла обворовал очередной магазин

Сотрудники одного из калужских магазинов обратились в полицию после того, как один из посетителей украл товары, толкнул продавца и сбежал.

Полицейские оперативно установили подозреваемого-19-летнего молодого человека, сообщили в калужском УМВД.

Как выяснилось, ранее судимый калужанин уже отметился в полицейских сводках: он избил калужанина и похитил у него мобильный телефон,а позже перевел на свой счет 3 тысячи рублей.

Кроме того, подозреваемому инкриминируется кража 12 упаковок сливочного масла в одном из магазинов на общую сумму 3 тысячи рублей.

В итоге калужанин стал фигурантом уголовных дел по статьям «Грабеж», «Кража» и «Разбой».

Фото: pexels.com.