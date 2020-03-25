Наркоман и наркодилер в одном лице попался с товаром

В Калуге задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в незаконном сбыте наркотиков.

По версии оперативников, молодой человек открыл магазин в Интернете, товар приобретал в Москве и Московской области.

А позже распространял через закладки.

В ходе досмотра злоумышленника, а также в оборудованных им тайниках, полицейскими обнаружены и изъяты несколько пакетов с марихуаной, гашишем, мефедроном. Продавец и сам злоупотреблял запрещенными веществами.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: УМВД России по Калужской области.