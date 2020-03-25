Угонщик сжег чужой автомобиль

В дежурную часть отдела полиции Калуги поступило заявлени от местного жителя об угоне его автомобиля.

Оперативники обнаружили машину в лесополосе после пожара. И установили подозреваемого: 20-летнего молодого человека.

Он рассказал, что заметил незапертый автомобиль и решил похитить его, чтобы разобрать на запчасти.

Но испугался уголовного наказания и решил поджечь, чтобы замести следы.

За кражу с причинением значительного ущерба горе-угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.