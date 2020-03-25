Угонщик сжег чужой автомобиль

В дежурную часть отдела полиции Калуги поступило заявлени от местного жителя об угоне его автомобиля.
Оперативники обнаружили машину в лесополосе после пожара. И установили подозреваемого: 20-летнего молодого человека.
Он рассказал, что заметил незапертый автомобиль и решил похитить его, чтобы разобрать на запчасти.
Но испугался уголовного наказания и решил поджечь, чтобы замести следы.
За кражу с причинением значительного ущерба горе-угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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