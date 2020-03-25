Больную туберкулезом калужанку принудительно отправили лечиться

Только после решения суда и под контролем судебных приставов больная туберкулезом калужанка была доставлена на лечение в Областную клиническую туберкулезную больницу.

Решение суда о принудительном лечении жительницы микрорайона Турынино поступило в отдел судебных приставов по Октябрьскому округу. Помимо туберкулеза, у калужанки еще ряд серьезных заболеваний- ВИЧ, гепатит. Но женщина не желала добровольно ложиться в больницу.

Тогда представителям ведомства пришлось провести долгую психологическую беседу с больной, после которой она всё-таки согласилась лечь в больницу для обследования и лечения. В сопровождении судебных приставов и медиков гражданка была доставлена в медицинское учреждение.

Фото: ФССП России по Калужской области.