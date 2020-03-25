Предпринимательницу оштрафовали за поддельные кроссовки

Людиновский районный суд вынес приговор 47-летней местной жительнице за использование чужого товарного знака.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, осужденная приобрела в столице контрафактные кроссовки, маркированные товарным знаком «Nike».

Обувь дама разместила в своем магазине, где ее и обнаружили полицейские.

Суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.