Предпринимательницу оштрафовали за поддельные кроссовки

Людиновский районный суд вынес приговор 47-летней местной жительнице за использование чужого товарного знака.
Как рассказали в калужской областной прокуратуре, осужденная приобрела в столице контрафактные кроссовки, маркированные товарным знаком «Nike».
Обувь дама разместила в своем магазине, где ее и обнаружили полицейские.
Суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
Фото: pxhere.com.
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