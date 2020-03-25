Молодой человек ограбил женщину, но далеко не убежал

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Сухиничского района, который признан виновным в грабеже с применением насилия в отношении женщины.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, молодой человек в ноябре прошлого года возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения.

Он увидел женщину, которая шла по улице, и несла в руках пакет. Тогда подсудимый подбежал, ударил ее, вырвал пакет из рук и скрылся.

Ближайшие три года молодой человек проведет в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.