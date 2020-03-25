Осужденный угрожал зарезать сотрудника колонии бритвой

Осужденный из Республики Кыргызстан, который отбывает наказание в исправительной колонии №5, продлил себе срок заключения.
Как рассказали в калужской областной прокуратуре, мужчина находился в ШИЗО ( в изоляции от сокамерников) и, держа в руке лезвие от одноразового бритвенного станка, угрожал применить насилие в адрес сотрудника колонии, а также сыпал нецензурными оскорблениями.
Суд назначил осужденному 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокаты пытались обжаловать приговор, но он остался неизменным и вступил в законную силу.
Фото: pxhere.com.
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