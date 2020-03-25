Осужденный угрожал зарезать сотрудника колонии бритвой

Осужденный из Республики Кыргызстан, который отбывает наказание в исправительной колонии №5, продлил себе срок заключения.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, мужчина находился в ШИЗО ( в изоляции от сокамерников) и, держа в руке лезвие от одноразового бритвенного станка, угрожал применить насилие в адрес сотрудника колонии, а также сыпал нецензурными оскорблениями.

Суд назначил осужденному 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокаты пытались обжаловать приговор, но он остался неизменным и вступил в законную силу.

Фото: pxhere.com.