Калужанин обворовал жителей Малоярославецкого района

Сотрудники полиции Малоярославецкого района расследуют сразу две кражи, совершенные одним человеком.

Владелец загородного дома в этом районе сообщил, что с его участка похищены снегоуборочная машина, дрель, музыкальный центр и не только.

Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого, который сразу признался в содеянном. А также рассказал, что за день до этой кражи совершил еще одну: проник в чужой гараж и похитил бензогенератор. Все похищенные вещи подозреваемый продал,а деньги потратил.

Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.