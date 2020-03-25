Калужанин обворовал жителей Малоярославецкого района

Сотрудники полиции Малоярославецкого района расследуют сразу две кражи, совершенные одним человеком.
Владелец загородного дома в этом районе сообщил, что с его участка похищены снегоуборочная машина, дрель, музыкальный центр и не только.
Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемого, который сразу признался в содеянном. А также рассказал, что за день до этой кражи совершил еще одну: проник в чужой гараж и похитил бензогенератор. Все похищенные вещи подозреваемый продал,а деньги потратил.
Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com.
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