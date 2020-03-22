Водитель попался с поддельным удостоверением

На трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» сотрудники ДПС остановили автомобиль «Нива» для проверки документов.

Житель Свердловской области предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в своей подлинности.

Как рассказали в калужском областном УМВД, экспертиза подтвердила, что права изготовлены не «Гознаком».

Мужчине предстоит ответить в суде за приобретение и использование поддельных документов. За это ему может грозить лишение свободы сроком до одного года.

Фото: УМВД России по Калужской области.