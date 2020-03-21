Сосед позарился на чужие инструменты

Житель столицы обратился в полицию, когда обнаружил в своем дачном доме разбитое окно и похищенные электроинструменты.

Полицейские оперативно установили подозреваемого: им оказался ранее судимый сосед по даче потерпевшего.

Часть похищенного имущества была обнаружена в доме подозреваемого и возвращена владельцу, рассказали в калужском УМВД

За кражу мужчине грозит 6 лет тюрьмы.

Фото: УМВД России по Калужской области.