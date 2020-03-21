Сосед позарился на чужие инструменты

Житель столицы обратился в полицию, когда обнаружил в своем дачном доме разбитое окно и похищенные электроинструменты.
Полицейские оперативно установили подозреваемого: им оказался ранее судимый сосед по даче потерпевшего.
Часть похищенного имущества была обнаружена в доме подозреваемого и возвращена владельцу, рассказали в калужском УМВД
За кражу мужчине грозит 6 лет тюрьмы.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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