Житель Ульяновского района нашел патроны, но оставил их себе

Полицейские Козельского района расследуют уголовное дело по факту незаконного хранения оружия.

Как рассказали в калужском УМВД, во время обыска в одном из домов обнаружили 79 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Подозреваемый, житель Ульяновского района, отметил, что патроны нашел в лесу и принял решение оставить их себе для дальнейшего использования в личных целях.

Расследование продолжается.

Фото: pexels.com.