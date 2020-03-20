В школах и детсадах Жиздринского района нарушали требования СЭС

Проверку на исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности образовательных учреждений Жиздринского района проводила Прокуратура Калужской области.

В деятельности МБОУ «СОШ № 1» выявлено отсутсвие софитов у классных досок, недостаточное освещение в обеденном зале ввиду несвоевременной замены лампочек, отсутствие ежедневного медицинского осмотра работников пищеблока.

Кроме того, выявлены несколько нарушений по требованиям пожарной безопасности.

Аналогичные замечания получили МКОУ «Акимовская ООШ», МКОУ ДО «Дом детского творчества», МКДОУ «Детский сад «Улыбка», МБОУ ДО ДЮСШ «Звезда», МКОУ «СОШ №2», г. Жиздра, МКОУ «Кореневская ООШ», МКОУ «Овсорокская СОШ», МКОУ «Огорская ООШ», МКОУ «Полюдовская ООШ», МКОУ «СОШ», с. Зикеево, МКОУ «Ульяно-Ленинская ООШ».

Выявленные нарушения устранены. 16 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Виновным назначено наказание в виде предупреждений и штрафов.

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