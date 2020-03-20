В выходные на дорогах Калужской области ожидается гололедица

По информации Гидрометцентра, в выходные, 21-21 марта, на территории Калужской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер до 15 м/с, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в регионе днем + 6 до -1°, ночью +1 до - 5°.

В связи с погодными условиями Росавтодор предупреждает водителей о вероятности возникновений чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.