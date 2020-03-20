В Калуге приняли закон о борьбе с борщевиком

Для борьбы с борщевиком Сосновского приняли закон, который позволяет районам и округам Калужской области включить эту задачу в правила благоустройства. А значит - заложить на это отдельные средства в бюджете.
Закон принят, но вступит в силу лишь с 1 января 2021 года, чтобы дать возможность муниципалитетам, государственным органам и гражданам к этому подготовиться.
В случае бездействия закон предусматривает административную ответственность для виновных лиц и даже наложение штрафа.
Фото: pixabay.com
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