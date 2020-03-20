Обнинец продал знакомому подставной участок

44-летний житель Обнинска в период времени с 2011 года по 2012 года предложил своему знакомому приобрести у него земельный участок стоимостью 1 683 000 рублей.

Как сообщает персс-служба УМВД России по Калужской области, получив денежные средства и оформив расписку, мужчина вскоре перестал выходить на связь. Потерпевший был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейские установили, что данный земельный участок, предложенный покупателю, продавцу не принадлежит.

На период расследования в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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