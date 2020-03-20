Риелторша обманула подругу с покупкой квартиры

В Калуге расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии правоохранителей, калужанка, желая приобрести квартиру в собственность, обратилась за помощью к своей знакомой из агентства недвижимости. Риелтор подыскала подходящий вариант и, пообещав выгодные условия покупки, попросила подругу внести предоплату.

Когда подошел срок сдачи дома, мошенница попросила перезаключить договор с доплатой к первоначальной сумме – до 1 950 000 рублей, якобы по просьбе застройщика. Ей же потерпевшая и передала все деньги и документы.

Когда же прошли все сроки сдачи дома и передачи квартиры, женщина обратилась в агентство, но там пояснили, что ее подруга здесь уже не работает. При этом никаких сделок оформлено не было, никаких договоров с ней не заключалось и денег на счет организации не поступало.

Калужанка обратилась в полицию, куда предоставила заключенные ею договора купли-продажи квартиры. Документы были направлены на исследование, которое подтвердило, что подписи продавца имеют признаки подделки и выполнены не директором организации.

Расследование продолжается.

Фото: pехels.com