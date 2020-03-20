20 незаконных мигрантов задержали на стройке в Обнинске

Сотрудники полиции проверили один из строительных объектов в Обнинске и выявили 30 административных правонарушений в сфере миграции.

20 граждан двух республик ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Также было составлено административных 10 протоколов за отсутствие разрешительных документов на проживание.

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