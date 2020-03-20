В Кирове ревнивый мужчина угрожал сопернику вилкой

В Кировскую полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его знакомый угрожал ему убийством. Как он пояснил, конфликт произошел на почве ревности.

После совместного с приятелем распития спиртных напитков ревнивый муж стал высказывать угрозы убийством в адрес знакомого. А потом несколько раз ударил его металлической вилкой, причинил тем самым телесные повреждения. За медицинской помощью потерпевший не обращался, так как полученные травмы не причинили вреда его здоровью.

Ревнивца же вскоре доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

По сообщению УМВД России по Калужской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрен срок до двух лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pехels.com