18-летняя девушка воровала золотые украшения у своей знакомой

В полицию обратилась 24-летняя калужанка и сообщила, что из ее квартиры пропали золотые украшения общей стоимостью более 76 тысяч рублей. Пропажу девушка обнаружила случайно, когда решила эти украшения надеть. По ее словам, хранились они в шкатулке в прихожей квартиры.

Сотрудники калужской полиции проверили всех знакомых и членов семьи потерпевшей, когда-либо ее навещавших. В результате подозреваемая была установлена. Ею оказалась знакомая родственницы заявительницы – 18-летняя местная жительница.

За несколько посещений подруги она украла несколько золотых колец и сережки. Все украшения фигурантка сдавала в скупку, а вырученные деньги тратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь юной воровке грозит срок до пяти лет.

Расследование продолжается.

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