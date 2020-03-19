Нерабочие радиаторы заменили после решения суда

Общество с ограниченной ответственностью по гос.контракту производило капитальный ремонт административного здания одного из отделений пенсионного фонда.

Уже после приёмки работ из строя вышли 25 радиаторов. Пенсионный фонд обратился в суд, который и вынес решение об обязании «ООО» произвести безвозмездную замену данных радиаторов.

После поступления исполнительного листа в отдел судебных приставов, организации-должнику дали срок для добровольного исполнения, но он был проигнорирован.

В итоге было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также руководство организации предупредили об уголовной ответственности.

Только тогда радиаторы заменили.

Фото: pxhere.com.