Обнинские волейболисты победили в финале всероссийских соревнований

В Архангельске прошли решающие матчи I этапа чемпионата России по пляжному волейболу.

В соревнованиях приняло участие 18 женских и 17 мужских пар, среди которых были чемпионы Европы и мира.

В мужских состязания «золото» чемпионата завоевали воспитанники обнинской спортивной школы по волейболу им. А. Савина Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк, которые обыграли в финале волейболистов из ВК «Приморец» из Санкт-Петербурга со счетом 21:19, 21:19.

Фото: Министерство спорта Калужской области.