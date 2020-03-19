Пьяный и с поддельным удостоверением: кировский водитель ответит за все

В Кировском районе полицейские остановили автомобиль, водитель которого имел внешние признаки опьянения.

Сотрудников полиции смутило не только поведение автомобилиста, но и его водительское удостоверение, сообщили в калужском УМВД.

Экспертиза подтвердила, что права отпечаны на струйном принтере.

Водитель признался, что приобрел удостоверение через интернет.

Сейчас он под подпиской о невыезде.

Фото: УМВД России по Калужской области.