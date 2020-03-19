Архивистов оштрафуют за то, что не предоставили сведения об участниках войны

В прокуратуру Спас-Деменского района обратилась жительница северной столицы, которая собирает данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, ранее проживавших на территории района.

Как показала проверка, в администрации района женщине не ответили на ее обращение и не предоставили сведений о судьбе родственников.

Как рассказали в калужской областной прокуратуре, данные женщина хотела включить в информационный источник «Память народа».

В отношении заведующего архивом администрации района возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.