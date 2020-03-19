Обнинцы погуляли за чужой счет

Обнинская пенсионерка обратилась в полицию, когда обнаружила, что с ее утерянной банковской карты кто-то оплачивает покупки.
Как рассказали в калужском областном УМВД, женщина стала получать смс о списании денег.
Подозреваемых оперативно установили: это двое местных жителей, которые нашли чужую карту на улице и отправились в кафе и по магазинам. В итоге потратили 15 тысяч рублей.
Теперь они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.
Фото: pxhere.com.
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