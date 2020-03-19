В СИЗО отменили свидания, а судебные приставы-личные приемы

В связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сразу в нескольких силовых структурах Калужской области сообщили о временных ограничениях.

Например, в областной службе судебных приставах ограничен личный прием граждан: калужанам рекомендовано пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.

А в региональнмо Управлении УФСИН сообщили о приостановлении длительных и краткосрочных свиданий в следственных изоляторах.