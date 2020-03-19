Жителя Козельского района осудили за разбойное нападение

Прокуратура вынесла обвинение 22-летнему жителю Козельского района за групповое разбойное нападение на пожилую женщину.

В июле 2019 года преступники, взяв с собой липкую ленту, медицинские маски и хлопчатобумажные перчатки ворвались в ее дом . План нападения они разработали заранее.

Требуя деньги, молодые люди избили женщину, связали и пытали раскаленным утюгом.

Затем нашли в доме три тысячи рублей и скрылись.

По сообщению Прокуратуры Калужской области, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Фото: pexels.com