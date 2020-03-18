В калужском кафе выявили нарушения требований к качеству продукции

В феврале этого года с внеплановой проверкой сотрудники Россельхознадхора посетили калужское кафе «Бочка».

Во время проведения проверки заместитель гендиректора заведения не смогла представить документы, подтверждающие, что вырабатываемая продукция соответствует необходимым требованиям безопасности.

Также выяснилось, что сотрудники предприятия работают без соблюдения требований к процессам производства хранения, перевозки, реализации и утилизации пищевой продукции.

Виновное в нарушении должностное лицо привлечено к административной ответственности.

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