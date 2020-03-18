Жилой дом сгорел в Ферзиковском районе

Сегодня, 18 марта, в 2 часа ночи на пульт МЧС поступил сигнал о пожаре.

Жилой дом загорелся на улице Школьной в поселке Желябужский Ферзиковского района. На место выехали пожарные расчеты. С огнем удалось справиться. Пострадавших нет.

По сообщению ГУ МЧС России по Калужской области, в ликвидации пожара было задейстовано 8 человек и 2 единицы техники.

На место направлен инспектор ГПН.

Фото: 40.mchs.gov.ru