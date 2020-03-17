Воротынский детский сад порос пылью

Прокуратура Перемышльского района проверила одно из дошкольных учреждений в Воротынске, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверкой установлено, что в пищеблоке не проводилась генеральная уборка: не мылись холодильники, сыпучие продукты хранились в открытом виде.
Директору МКОУ «Воротынская СОШ» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений.
Также воспитатель и старший повар привлечены к административной ответственности.
Фото: pexels.com.
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