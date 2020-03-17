Восьмилетняя девочка пропала в Обнинске, но быстро нашлась

Девочка пропала в Обнинске во время прогулки с мамой.

Об этом сообщили в поисковом добровольном отряде «Лиза Алерт».

Мама отвернулась на пару минут, а когда повернулась- ребенка уже не было. После часа самостоятельных поисков женщина обратилась в своей подруге- волонтеру отряда.



В ответ она получила простой алгоритм действий - проверить дома, обзвонить ближайших родственников, оставить заявку на номер горячей линии отряда, подать заявление в полицию, обзвонить друзей и знакомых.

Сработал первый же пункт - девочка сама пришла домой.

Фото: отряд «Лиза Алерт».