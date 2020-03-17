Восьмилетняя девочка пропала в Обнинске, но быстро нашлась

Девочка пропала в Обнинске во время прогулки с мамой.
Об этом сообщили в поисковом добровольном отряде «Лиза Алерт».
Мама отвернулась на пару минут, а когда повернулась- ребенка уже не было. После часа самостоятельных поисков женщина обратилась в своей подруге- волонтеру отряда.
В ответ она получила простой алгоритм действий - проверить дома, обзвонить ближайших родственников, оставить заявку на номер горячей линии отряда, подать заявление в полицию, обзвонить друзей и знакомых.
Сработал первый же пункт - девочка сама пришла домой.
Фото: отряд «Лиза Алерт».
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