В перемышльском молоке нашли антибиотики

Специалисты калужского Управления Россельхознадзора выявили в сыром молоке, произведенном в Перемышльском районе, антибиотики.

Речь о группе пенициллинов (ампициллин и клоксациллин).

В связи с этим на предприятии прошла внеплановая проверка документов, которая установила, что появление антибиотиков в молоке явилось следствием отсутствия в хозяйстве должного учета расхода лекарственных средств.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении: руководителю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото: pexels.com.