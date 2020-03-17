В перемышльском молоке нашли антибиотики

Специалисты калужского Управления Россельхознадзора выявили в сыром молоке, произведенном в Перемышльском районе, антибиотики.
Речь о группе пенициллинов (ампициллин и клоксациллин).
В связи с этим на предприятии прошла внеплановая проверка документов, которая установила, что появление антибиотиков в молоке явилось следствием отсутствия в хозяйстве должного учета расхода лекарственных средств.
В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении: руководителю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Фото: pexels.com.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!