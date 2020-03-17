16 нелегалов улетели домой

За последние две недели калужские судебные приставы исполнили 16 решений судов о выдворении за пределы региона и страны нелегальных мигрантов.
Выдворили 9 граждан Узбекистана, 5 граждан Таджикистана, а также граждане Азербайджана и Украины. Все они незаконно находились на территории нашей страны.
Но штрафами не отделались: нелегалов довезли до пунктов пропуска через государственную границу в столичных аэропортах, откуда те улетели на Родину.
Въезд в Россию данным лицам будет закрыт на следующие пять лет.
Фото: УФССП России по Калужской области.
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