16 нелегалов улетели домой

За последние две недели калужские судебные приставы исполнили 16 решений судов о выдворении за пределы региона и страны нелегальных мигрантов.

Выдворили 9 граждан Узбекистана, 5 граждан Таджикистана, а также граждане Азербайджана и Украины. Все они незаконно находились на территории нашей страны.

Но штрафами не отделались: нелегалов довезли до пунктов пропуска через государственную границу в столичных аэропортах, откуда те улетели на Родину.

Въезд в Россию данным лицам будет закрыт на следующие пять лет.

Фото: УФССП России по Калужской области.