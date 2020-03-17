Обнинец незаконно приютил 19 иностранцев

Житель Обнинска подозревается в фиктивной постановке на учет 19 граждан Узбекистана.

Как рассказали в калужском областном УМВД, с января по февраль мужчина фиктивно зарегистрировал иностранцев, которые по факту не проживали в его квартире.

Со слов хозяина квартиры, денежных средств за услуги по постановке на учет он не брал.

Расследование продолжается, судьбу гостеприимного обнинца решит суд.

Фото: pxhere.com.