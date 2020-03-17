Полицейские предупредили калужан о мошенниках

200 сотрудников различных служб и подразделений регионального УМВД вышли в рейд, чтобы еще раз предупредить калужан о наиболее распространенных видах мошенничества.

Стражи порядка напомнилили, что нельзя сообщать свои личные данные, а также данные своих банковских карт незнакомцам.

Особое внимание в ходе рейда полицейские уделили пожилым калужанам: их призвали не впускать посторонних домой и вручили памятки «Осторожно, мошенники!».

Фото: УМВД России по Калужской области.