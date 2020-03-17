Спасатели обезвредили три артснаряда и две мины времен ВОВ

Сразу пять взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны обезвредили спасатели МЧС в Боровском районе: три артиллерийских снаряда диаметром 76 мм и две минометных мины диаметром 82 мм.

Работы проводились в лесополосе между деревнями Ильино и Козельское.

Сотрудники ГУ МЧС по Калужской области напоминают, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета, необходимо сразу сообщить в полицию по телефонам: «102», «02», «112».

Поднимать, перекатывать, переносить, закапывать в землю или бросать в водоемы такие находки опасно для жизни.

Фото: 40.mchs.gov.ru