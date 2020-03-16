Сотрудники калужских министерств состязались в стрельбе

В минувшие выходные на базе СШОР «Многоборец» прошли соревнования по пулевой стрельбе в зачет спартакиады среди органов законодательной и исполнительной власти Калужской области 2019-2020 гг.

В мероприятии приняло участие 94 участника в составе 16 команд.

В борьбе за тройку сильнейших лучший результат показали сотрудники Министерство финансов Калужской области, на вторую ступень пьедестала вошли стрелки регионального Министерство спорта, а бронзовые медали завоевали работники управления административно-технического контроля Калужской области.

Фото: Министерство спорта Калужской области