В Товарковскую колонию пытались перебросить телефоны и сим-карты

Поздним вечером 11 марта в Товарковской исполнительной колонии кинолог во время обхода территории обнаружил неизвестный сверток.
В нем находились два сотовых телефона и тринадцать сим-карт. Согласно правилам внутреннего распорядка, эти вещи осужденным запрещается приобретать и иметь при себе.
В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Калужской области
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