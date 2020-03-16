В Товарковскую колонию пытались перебросить телефоны и сим-карты

Поздним вечером 11 марта в Товарковской исполнительной колонии кинолог во время обхода территории обнаружил неизвестный сверток.

В нем находились два сотовых телефона и тринадцать сим-карт. Согласно правилам внутреннего распорядка, эти вещи осужденным запрещается приобретать и иметь при себе.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Калужской области