На перекрестке Радищева и Зеленой столкнулись «Лада» и «Киа»

Вчера, 15 марта, в десять часов вечера на перекрестке улиц Радищева и Зеленая произошло ДТП.

По сообщению УМВД России по Калужской области, 49-летний водитель «Лады», двигаясь по улице Зеленой, не уступил дорогу автомобилю «Киа».

В результате столкновения пострадала 14-летняя девочка, которая была пассажиром автомобиля ВАЗ. Она получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу.

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