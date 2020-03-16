Грипп и ОРВИ в Калуге пошли на спад

По данным Роспотребнадзора, активность гриппа и ОРВИ в областном центре снизилась.

На прошлой неделе, с 9 по 15 марта, в Калуге зарегистрировано 3709 случаев ОРВИ (предыдущая неделя 4630) и 45 случаев гриппа (предыдущая неделя 79).

Показатели заболеваемости уменьшились во всех возрастных группах населения в среднем на 20,3%. Незначительное превышение пороговых значений (на 1,9%) отмечено только у детей 0-2 лет. В других группах населения заболеваемость находилась в среднем на 8,1% ниже сезонных показателей.

Однако интенсивная циркуляция вирусов гриппа и ОРВИ в регионе продолжается.

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