В Калужской области мужчина подозревается в угрозе убийством

В Боровском районе расследуется дело по угрозе убийством. Его фигурантом стал 59-летний житель соседнего региона, который вместе с приятелем распивал спиртные напитки на одном из дачных поселков Калужской области.
Мужчины поспорили, из-за чего между ними возник конфликт. По версии правоохранителей, в качестве аргумента он решил использовать охотничий карабин, из которого выстрелил в оппонента. При этом мужчина высказывал угрозы убийством в адрес потерпевшего. С огнестрельным ранением его доставили в районную больницу.
Расследование продолжается.
Фото: pexels.com
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