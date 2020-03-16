В Калужской области мужчина подозревается в угрозе убийством

В Боровском районе расследуется дело по угрозе убийством. Его фигурантом стал 59-летний житель соседнего региона, который вместе с приятелем распивал спиртные напитки на одном из дачных поселков Калужской области.

Мужчины поспорили, из-за чего между ними возник конфликт. По версии правоохранителей, в качестве аргумента он решил использовать охотничий карабин, из которого выстрелил в оппонента. При этом мужчина высказывал угрозы убийством в адрес потерпевшего. С огнестрельным ранением его доставили в районную больницу.

Расследование продолжается.

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