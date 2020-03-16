Девушка получила нож в спину, защищая мать

Трагедия произошла в Малоярославце. 59-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании жены. В ходе пьянки супруги поссорились, и мужчина начал угрожать супруге кухонным ножом. Размахивая им в разные стороны, он угрожал расправой. В доме также находилась дочь женщины. Испугавшись за жизнь матери, она бросилась на ее защиту и встала между ссорившимися супругами. Девушка просила их прекратить ссору, однако пострадала сама, получив удар ножом в спину.

Соседи, услышав крики за стеной, вызвали «скорую». Медики оказали потерпевшей первую помощь и доставили в районную больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью девушки причинен тяжкий вред.

С мужчины взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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