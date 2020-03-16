Калужанин присвоил забытую в автобусе чужую сумку

В полицию обратилась калужанка и сообщила, что забыла сумку в салоне автобуса. В ней был кошелек с банковской картой, сотовый телефон и другие личные вещи стоимостью около 9 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина на такси догнала автобус, однако в салоне сумки уже не оказалось.

Позже выяснилось, что с похищенной банковской карты были осуществлены платежи в двух торговых точках. При просмотре записей камер видеонаблюдения предполагаемый подозреваемый был установлен. Им оказался 17-летний житель Калуги.

Он похитил оставленную без присмотра в салоне автобуса сумку, вытащил из нее сотовый телефон, деньги и банковскую карту, которой впоследствии расплатился за продукты питания. Остальное выбросил.

Расследование продолжается. С подростка взяли подписку о невыезде.

Фото: pexels.com