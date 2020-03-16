Подросток из Обнинска купил несуществующий автомобиль

Подросток из наукограда решил купить машину по объявлению в интернете. Для этого он продал велосипед и перечислил на указанный продавцом счет сумму в размере 14500 рублей. Однако автомобиль оказался реальным только на фотографии. А сам товар до покупателя так и не дошел. Продавец тоже исчез и перестал отвечать на звонки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался молодой человек из Обнинска, который решил таким способом легко заработать.
Материальный ущерб потерпевшей стороне возмещен в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.
Фото: pexels.com
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