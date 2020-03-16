В Тимашово от пожара пострадало несколько домов

Вчера, 15 марта, в 12 часов дня на пульт калужского МЧС поступил сигнал о пожаре.

В СНТ «Родник», которое находится в деревне Тимашово на территории Калуги, загорелся дачный дом.

Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома. От пожара также пострадало имущество, которое находилось на участках. Обошлось без пострадавших.

Для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 18 пожарных.

На место происшествия направлен инспектор ГПН.

Фото: 40.mchs.gov.ru