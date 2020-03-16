В Тимашово от пожара пострадало несколько домов

Вчера, 15 марта, в 12 часов дня на пульт калужского МЧС поступил сигнал о пожаре.
В СНТ «Родник», которое находится в деревне Тимашово на территории Калуги, загорелся дачный дом.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома. От пожара также пострадало имущество, которое находилось на участках. Обошлось без пострадавших.
Для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 18 пожарных.
На место происшествия направлен инспектор ГПН.
Фото: 40.mchs.gov.ru
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