Мужчина наворовал сливочного масла на 12 тысяч рублей

Необычного воришку задержали в Обнинске. 35-летний житель Белоусова воровал в супермаркете сливочное масло. Он складывал его в сумку, а на кассе расплачивался за другой товар. В одну из таких «ходок» он сумел вынести сразу 45 пачек масла.

Пропажу обнаружили сотрудники магазина, а личность преступника вычислили по камерам наблюдения. Масличного вора задержали. В преступлениях он признался и рассказал, что на кражу приходил нетрезвый, а масло сбывал с рук.

Причиненный магазину ущерб оценили более чем в 12 тысяч рублей. А вору грозит до двух лет лишения свободы.

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