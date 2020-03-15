Мигрант попался с фальшивыми документами

В Боровском районе 28-летнего жителя одной из республик ближнего зарубежья уличили в подделке документов.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, находясь в служебном помещении отдела по вопросам миграции УМВД России по Калужской области, предъявил сотруднику миграционную карту с признаками подделки.

В ходе экспертизы выяснилось, что бланк выполнен электрографическим способом.

За это преступление мигранту грозит срок до одного года.

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